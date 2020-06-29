Пекин, , 05:36 — REGNUM Власти Пекина снизили цены на проведение теста на нуклеиновые кислоты нового коронавируса в медицинских учреждениях, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Начиная с 25 июня цены на один тест будут снижены со 180 юаней (около $25) до максимум 120 юаней во всех медицинских учреждениях города, сообщил заместитель главы Пекинского муниципального бюро медицинского страхования Ду Синь во время-пресс-конференции в Пекине.

Он также добавил, что в дальнейшем цены на тестирование будут только снижаться в государственных медицинских заведениях. В частных медицинских заведения по программам страхования здоровья граждан также будут снижены цены на проведение тестов до аналогичного уровня для людей, которые участвуют в программах.

Другие негосударственные медицинские учреждения вольны устанавливать собственные цены на проведение тестов, исходя из рыночных условий, но они обязаны следовать нормам и правилам, установленным на национальном и муниципальном уровнях.