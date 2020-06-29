Южно-Сахалинск, , 05:36 — REGNUM Массовые мероприятия разрешили в Сахалинской области в рамках поэтапного снятия ограничений в связи с эпидемией коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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С 29 июня в регионе разрешены массовые спортивные, зрелищные, публичные мероприятия в закрытых помещениях. Соответствующий указ подписал губернатор области Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня на Сахалине было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. С начала наблюдений новой инфекцией заразились более 700 человек.