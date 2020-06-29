Ухань, Китай, , 05:31 — REGNUM Ливни продолжают терроризировать обширные территории Китая, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

В центральной китайской провинции Хубэй за время ливней уровень воды пяти крупнейших озерах региона превысил критический для сезона наводнений и паводков. Власти сбросили 900 млн кубометров воды в 13 местах на водохранилищах.

В провинциальном департаменте водных ресурсов инициировали режим экстренного реагирования из-за ливней. В провинции Аньхой на востоке Китая мощные ливни послужили причиной разлива реки Хуайхэ, сообщили местные власти.

По данным на 8:00 местного времени 28 июня уровень воды на местной гидрологической станции превысил опасный уровень, в то время как на четырех водохранилищах уровень воды превысил лимит для сезона паводков.

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая прогнозируется, что дожди не прекратятся еще 10 дней, а власти объявили режим экстренного предупреждения в 44 уездах, города хи округах региона.