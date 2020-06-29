Пекин, , 05:24 — REGNUM За время тридневного празднования Праздника драконьих лодок в Китае было свершено 26,78 млн железнодорожных поездок, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

По официальным данным компании China State Railway Group Co., Ltd., в перид с 24 по 27 июня в среднем железнодорожным транспортом в Китае воспользовались 6,7 млн раз. Всего 7,53 млн поездок было совершено на поездах 25 июня, что стало рекордным с окончания празднования Китайского Нового года.

В период с 25 по 27 июня коммерческие авиакомпании страны обеспечили 2,68 мл поездок, в то время как количество автодорожных поездок составило 56,73 млн, говорится в сообщении Министерства транспорта КНР.