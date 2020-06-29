Владивосток, , 05:32 — REGNUM В Приморье отмечается на протяжении нескольких дней снижение количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Прирост составил за сутки 1,9% — подтверждено 82 новых случая заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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За сутки выздоровели 33 пациента, умер один мужчина 62 лет. Он сначала лечился дома самостоятельно, в стационар поступил уже в тяжёлом состоянии с двусторонней вирусной пневмонией. У него был ряд хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

На 29 июня в регионе выявлено 4226 зараженных коронавирусом, выздоровели 2688 человек, умерли — 42.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске Приморья к приёму пациентов готов новый многофункциональный медицинский центр на территории военного госпиталя.