Петропавловск-Камчатский, , 05:29 — REGNUM На Камчатке дачники получили возможность голосовать по поправкам к Конституции РФ прямо на своих сотках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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«Для тех, кто на самоизоляции проводит время на своих дачных участках, голосование организовано рядом с садоводческими товариществами. Участники голосования довольны тем, что им не приходится выезжать в город», — сообщили в избиркоме Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит голосование по поправкам к Конституции России.