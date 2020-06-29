Мапуту, , 05:09 — REGNUM В Мозамбике 91 медицинский работник заразился коронавирусом нового типа, заявил президент страны Филипе Ньюси в ходе обращения по телевидению.

Сообщается, что зараженными оказались и доктора, и медсестры. Ньюси отметил, что в стране в связи с ростом числа заболевших COVID-19 будет продлен карантин. Он выразил беспокойство относительно эпидемиологической обстановки в стране.

«В этом месяце у нас выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом, преимущественно, среди молодых людей и взрослых», — добавил Ньюси.

По последним данным, в Мозамбике выявлено 859 случаев инфицирования SARS-CoV-2 с начала пандемии. Уже 228 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений, еще пятеро с болезнью не справились и умерли.