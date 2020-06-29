Москва, , 05:08 — REGNUM Более чем на 21 млн детей выданы выплаты в размере 10 тыс. рублей, с 1 июня. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РФ.

«На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что получатели выплат оценили оперативность и удобство соцподдержки. Кроме того, сообщается, что от родителей не требуется заявление для получения денег. Выплаты начисляются на основе информации, имеющейся в Пенсионном фонде.

Как сообщало 27 июня ИА REGNUM, Министерство труда Российской Федерации не поддержало инициативу о распространении выплаты на детей от 16 до 18 лет. Президент РФ Владимир Путин предложил дать возможность гражданам от 16 до 18 лет получить статус самозанятых.

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