Магадан, Магаданская область, , 05:10 — REGNUM В Магаданской области за сутки подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 29 июня на Колыме обследовано на коронавирус 31 581 человек. Всего выявлено 765 заражённых инфекцией, выздоровели 356 человек, скончались — четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки скончались 23 пациента с COVID-19.