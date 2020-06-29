Пекин, , 05:05 — REGNUM Девять пациентов, переболевших COVID-19, были выписаны из госпиталей Китая за прошедшие сутки, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 418 человек по-прежнему получают медицинскую помощь в госпиталях страны, включая восьмерых в тяжелом состоянии. В общей сложности 78 460 пациентов было вылечено и выписано из госпиталей страны.

Общее число заболевших в Китае достигло 83 512 человек за все время эпидемии, из них 4634 скончались. Напомним, что за прошедшие сутки в Китае было выявлено еще 12 случаев COVID-19. Новым эпицентром эпидемии стал Пекин.