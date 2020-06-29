Пекин, , 04:50 — REGNUM В Пекине выявлено семь новых пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

В том числе выявлен один новый заразившийся коронавирусом, у которого инфицирование протекает бессимптомно. Еще у четверых человек имеется подозрение на коронавирус. С 11 по 28 июня власти Пекина сообщили о выявлении 318 подтвержденных локальных случаев нового коронавируса.

Все пациенты получают медицинскую помощь. Кроме того, еще 26 бессимптомных случаев находится под медицинским наблюдением, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Пекина.

Напомним, что вокруг пекинского оптового рынка фермерской продукции «Синьфади» было выявлено сразу несколько кластеров нового коронавируса спустя 57 отсутствия новых случаев инфицирования.