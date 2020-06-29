Пекин, , 04:46 — REGNUM За прошедшие сутки на континентальном Китая выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число прибывших из-за рубежа заболевших в стране достигло 1907 человек. Из пяти «импортных» пациентов, трое были выявлены в провинции Сычуань, один — в провинции Ляонин и еще один — в Шанхае.

Среди всех «импортных» пациентов, 1823 человека были выписаны из больниц страны, еще 84 остаются на лечении, включая одного в тяжелом состоянии. Смертей среди прибывших из-за рубежа пациентов нет.