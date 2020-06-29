Биробиджан, , 03:49 — REGNUM Еврейская автономная область получила от Минздрава РФ 90 млн рублей рублей для строительства 17 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Строительство ФАПов запланировано в Биробиджанском, Ленинском районе, Смидовичском и Октябрьском районах.

По линии Минвостокразвития были выделены дополнительные средства на строительство ещё двух ФАПов — в сёлах Радде и Новое. Здесь планируют предусмотреть отдельные помещения, которые будут служить жильём для фельдшеров, поскольку свободного жилья в населённых пунктах нет.

Для населённых пунктов, в которых проживает менее 100 жителей, в 2021 году планируется приобрести 3 передвижных ФАПа.

«Мы плодотворно занимаемся подготовкой фельдшерского состава. На территории нашего региона есть учебное заведение, которое занимается подготовкой квалифицированных кадров в области среднего медицинского образования», — сказала первый заместитель начальника управления здравоохранения правительства ЕАО Наталья Шафорост.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» получит 16 спецмашин, оснащённых современным медицинским оборудованием.