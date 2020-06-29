Южно-Сахалинск, , 03:52 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отреагировал на протест Японии по поводу геологоразведки в Охотском море, в районе российских Курильских островов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Японский МИД выдвигает представление против геологоразведки в районе Курильских островов. Это сейчас, когда идёт обсуждение и голосование за поправки в Конституцию. Мы говорим: мы будем и впредь трудиться на наших российских Курильских островах, проводить геологоразведку, строить школы, дороги, детские сады, строить мирную жизнь и уверенно идти в будущее. Сахалинцы и курильчане голосуют за неотделимость российской территории. Мы приглашаем голосовать всех россиян за поправки в Конституцию, с тем, чтобы больше никогда не обсуждался вопрос, кому принадлежат Курилы. Этот вопрос должен быть снят с повестки дня», — сказал губернатор Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии направило России протест в связи с проведением геологоразведки в районе Курильских островов. В Кремле отреагировали на заявление Японии, сообщив, что Россия имеет суверенное право осуществлять на своей территории любые виды исследований.