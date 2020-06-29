Благовещенск, , 03:19 — REGNUM В Амурской области июнь стал самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений. Ливни в регионе не прекратятся и 29 июня, сообщили корреспонденты ИА REGNUM в Гидрометцентре региона.

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По прогнозам синоптиков, 29 июня в области местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Днём ожидается переменная облачность. Ветер восточный, северо-восточный 2−7 м/с, при грозе до 13 м/с. Температура воздуха от +25 до +30 °С.

Кратковременные дожди ожидаются 29 июня и в столице региона — Благовещенске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске в июне побиты сразу несколько погодных рекордов. Месяц стал самым дождливым за всю историю, а 24 июня в городе была зафиксирована самая низкая температура воздуха. После обильных ливней в лужах и канавах Благовещенска появились караси.