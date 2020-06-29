Благовещенск, , 03:07 — REGNUM Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) одержала победу во Всеармейском конкурсе «Суворовский натиск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Второе место заняла команда Восточного военного округа, третье — Западного военного округа.

Всего в «Суворовском натиске» участвовали семь команд. В течение четырёх дней участники соревновались в скоростном вождении боевых машин пехоты БМП-2 с прохождением препятствий, точной стрельбе.

«Хочу поблагодарить всех организаторов и участников. Вне зависимости от занятых мест считаю, что члены экипажей принявшие участие в играх высококлассные мастера своего дела», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов на церемонии награждения.

Глава региона отметил, что ДВОКУ — гордость края. Эта команда уже четвёртый год подряд становится победителем Всеармейского конкурса на лучший мотострелковый взвод.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году соревнования «Суворовский натиск» проходили в Приамурье в особых условиях. Военные столкнулись с небывалой сложностью при прохождении трасс из-за сильных ливневых дождей.