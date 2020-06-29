Биробиджан, , 02:24 — REGNUM Избирательная комиссия Еврейской автономной области опровергла информацию о принуждении по телефону избирателей к голосованию по поправкам к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В частности избирком области заявил, что информация о том, что члены УИК массово обзванивают жителей региона и приглашают принять участие в голосовании, не соответствует действительности.

Жителям области рекомендовали обращаться к общественным наблюдателем, если их кто-то по телефону принуждает к голосованию.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Еврейской АО предложили поучаствовать в акции «Моя Конституция — мой выбор!». Участникам необходимо снять видеоролики. Победители получат ценные призы.