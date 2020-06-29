Бразилиа, , 02:07 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки выявили 30 476 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Отмечается, что это является рекордным показателем по количеству выявленных случаев за выходной день. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 1 344 143. Также за 28 июня в стране скончались 552 человека от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии в Бразилии от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 57 622 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса на 28 июня, во всем мире жертвами осложнений COVID-19 стали 500 108 человек. Первую тройку «лидеров» по числу летальных исходов занимают США, Бразилия и Великобритания.

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