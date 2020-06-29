Благовещенск, , 01:56 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего с момента начала пандемии выявили 1651 носителя коронавируса. Большая часть инфицированных — 46,3% — переносит заболевания в форме пневмонии, 38,3% — ОРВИ, и чуть более 15% — безсимптомно. 540 пациентов полностью излечились.

Наибольший прирост инфицированных регистрируется в Благовещенске — 22 новых случая.

В регионе проведено более 103 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб Амурской области принял решение смягчить некоторые ограничительные меры, введённые для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В частности, родственникам молодожёнов разрешили присутствовать при регистрации брака.