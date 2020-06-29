Хартум, , 01:55 — REGNUM Власти Судана продлили действие комендантского часа в столице Хартуме из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба суданского комитета по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Сообщается, что режим комендантского часа в Хартуме продлен на еще одну неделю. Также продлен и запрет на внутренние и международные пассажирские перелеты в стране до 12 июля.

Отметим, по последним данным, в Судане подтверждено 9257 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 4014 пациентов, еще 572 с болезнью не справились и скончались.