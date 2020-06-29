Каир, , 01:27 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 1265 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил представитель египетского минздрава Халед Мегахед в официальном заявлении.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Египте достигло 65 188. Также за 27 июня в стране от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончался 81 пациент. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Египте стали 2789 человек.

Отмечается, что уже выздоровели 17 539 пациентов. Их уже выписали из медучреждений.

«Согласно рекомендациями Всемирной организации здравоохранения от 27 мая, отсутствие симптомов в течение 10 дней считается свидетельством того, что пациент выздоровел от коронавирусной инфекцией», — добавил Мегахед.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ на 27 июня, в Африке было подтверждено 356 442 случая заражения коронавирусом нового типа. Наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19 странами континента являются ЮАР и Египет.

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