Дублин, , 01:08 — REGNUM Третий этап отмены карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, начался в Ирландии, передает телеканал RTE.

В рамках третьего этапа снимаются все ограничения не перемещения внутри страны, разрешаются массовые мероприятия численностью до 200 человек на открытом воздухе и до 50 в помещениях. Также в стране возобновят работу парикмахерские, рестораны, пабы и гостиницы.

Театры, музеи, спортзалы также возобновят работу в ограниченном режиме. В ограниченном режиме будут работать и детские учреждения, включая детсады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ирландии три политических партии — Фианна Файл, Фине Гэл и «Зеленые» — сформировали коалиционное правительство. Основная задача нового правительства в текущее время — реализовать меры по оживлению экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции.

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