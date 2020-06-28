Москва, , 23:33 — REGNUM 23 пациента, у которых ранее выявили COVID-19, скончались за минувшие сутки в Москве. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В сообщении говорится, что диагноз пневмония был подтвержден у всех умерших пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня оперативный штаб города Москва по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице за сутки было выявлено 717 новых случаев заражения коронавирусом.

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