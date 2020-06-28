Сеул, , 23:11 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 62 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает 28 июняюжнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний при минздраве страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 12 715. Число летальных исходов осталось прежним — 282.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня в израильским минздраве сообщили, что за сутки в Израиле скончался один пациент с COVID-19. Общее количество смертей, таким образом, в стране достигло 318.

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