Иерусалим, , 22:18 — REGNUM За сутки в Израиле скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщили 28 июня в израильским минздраве.

Общее количество смертей, таким образом, достигло 318, а общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом — 23 639, причём за последние сутки выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом.

Число излечившихся от COVID-19 достигло 17 056, продолжают лечение 6275 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщили, что в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 534 и достигло 16 424.

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