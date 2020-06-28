* запрещённая в России организация

Доха, , 22:28 — REGNUM Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об освобождении более 20 пленных афганских военных и полицейских. Об этом 28 июня сообщил официальный представитель политического офиса движения в Катаре Сухейль Шахин.

«Сегодня из тюрьмы … в провинции Тахар был освобожден в общей сложности 21 человек, полицейские и военные, связанные с администрацией в Кабуле», ― говорится в сообщении.

По словам Шахина, все пленные отправлены обратно в их семьи с «пакетом помощи», предоставленным движением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Афганистана освободили более 3,8 тыс. боевиков террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 29 февраля в столице Катара городе Доха между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США было заключено мирное соглашение. В рамках договоренностей из Афганистана должен быть выведен иностранный военный контингент и налажен диалог после того, как конфликтующие стороны произведут обмен пленными.

«Талибан"* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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