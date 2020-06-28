Рига, , 21:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Латвии выявили один случай заражения коронавирусом. Об этом 28 июня сообщили в Центре по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По последним данным, в течение 24 часов медики провели 1042 теста, общее количество обследованных превысило 147 916. В стационаре по-прежнему находится восемь пациентов, у одного из них болезнь протекает в тяжёлой форме.

Всего в стране от COVID-19 скончались 30 человек, общее число выявленных зараженных составляет 1116.

Как передавало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Латвии, который длился почти три месяца из-за пандемии коронавируса, завершился 10 июня.

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