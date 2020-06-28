Женева, Швейцария, , 21:49 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 9 843 073, зарегистрировано 495 760 летальных исхода. Об этом 28 июня сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 189 077 новых случаев инфицирования, скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 4612 человек.

Наибольшее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США — 2 452 048 (+44 458 выявленных фактов за сутки), в Бразилии — 1 274 974 (+46 860), в России — 634 437 (+6791), в Индии — 528 859 (+19 906) и в Великобритании — 310 254 (+890).

Кроме этого, неуклонно растет число выявленных заражённых в Перу — 272 364 (+3762) и в Чили — 267 766 (+4406).

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов от COVID-19 возглавили США — 124 811 человек (+650 за сутки), Бразилия ― 55 961 (+990), Великобритания — 43 514 (+100), Италия — 34 716 (+8), Франция — 29 700 (+0), Испания — 28 341 (+3) и Мексика — 25 779 (+719).

Напомним, ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 9 653 048 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 491 128 человека. За сутки было выявлено 179 316 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 6866 человек.

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