Рим, , 21:33 — REGNUM Количество умерших пациентов от COVID-19 в Италии за последние сутки выросло на 22. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает ANSA.

По данным журналистов агентства, на данный момент в стране зарегистрировано 34 738 летальных исходов.

Отмечается, что за сутки также в Италии выявили 174 новых случая заражения коронавирусом, а общее их количество достигло 240 310.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня в заявлении министерства здравоохранения Пакистана сообщалось, что в стране за сутки выявили 4072 случая заражения коронавирусом.

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