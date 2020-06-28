Рим, 28 июня 2020, 21:33 — REGNUM Количество умерших пациентов от COVID-19 в Италии за последние сутки выросло на 22. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает ANSA.
По данным журналистов агентства, на данный момент в стране зарегистрировано 34 738 летальных исходов.
Отмечается, что за сутки также в Италии выявили 174 новых случая заражения коронавирусом, а общее их количество достигло 240 310.
Как передавало ИА REGNUM, 28 июня в заявлении министерства здравоохранения Пакистана сообщалось, что в стране за сутки выявили 4072 случая заражения коронавирусом.
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