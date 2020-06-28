Оттава, , 21:46 — REGNUM Представители медицинского сообщества Канады выразили мнение, что меры, введённые правительством для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, привели к резкому скачку смертей от передозировки наркотиками. Об этом 28 июня сообщает Medicalxpress.

Отмечается, что о существующей проблеме говорят сами наркозависимые люди, врачи, а также главный санитарный врач Канады Тереза Тэм и главный специалист по здравоохранению в Британской Колумбии Бонни Генри.

По данным Генри, в регионе за март — апрель смертность в стране от передозировок увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В провинции Онтарио число смертельных передозировок за последние три месяца выросло на 25%, отметил он.

Члены медицинского сообщества полагают, что сложившаяся ситуация обусловлена нескольким факторами, такими как физическая изоляция, ограниченный доступ к службам помощи наркозависимым, перераспределение ресурсов здравоохранения на лечение COVID-19 и меры финансовой поддержки безработных.

Ключевым моментом в росте числа летальных исходов послужило введенное в марте правительством Канады ежемесячное чрезвычайное пособие в размере 2000 канадских долларов ($1500) каждому, кто оказался без работы во время пандемии. Эксперты высказывают мнение о том, что за счет действия этой меры множество наркозависимых лиц получили «лёгкие» деньги, которые незамедлительно потратили на наркотики. При этом если раньше они могли принять дозу в специализированном месте под наблюдением врачей, то сейчас такие учреждения из-за пандемии коронавируса закрыты.

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