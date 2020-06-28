Москва, , 21:05 — REGNUM Общее число выздоровевших от COVID-19 военнослужащих Вооруженных сил РФ достигло 6360, за последние сутки излечились 92 российских военных. Об этом 28 июня говорится в распространённом бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 92 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6360 человек», — говорится в сообщении.

Также до 708 человек увеличилась численность выздоровевших гражданских сотрудников. На данный момент установлены 1365 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов инфекция диагностирована у 201 человек.

В ведомстве подчеркнули, что 699 человек госпитализированы и проходят лечение в многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ. С начала эпидемии в подобных учреждениях, расположенных в 15 субъектах РФ, медицинская помощь была оказана 1170 пациенту, из них 189 человек — гражданские жители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее В Псковской области соединения Западного военного округа (ЗВО) министерства обороны России приступили к возведению двух многофункциональных медицинских центров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области военные приступили к строительству двух медцентров