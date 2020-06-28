Дахук, Ирак, , 21:00 — REGNUM Власти провинции Дахук в Иракском Курдистане приняли решение о закрытии на карантин лагеря сирийских беженцев Домиз после того, как у одного из сотрудников медицинского персонала была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом 28 июня сообщает портал «Шафак ньюс» со ссылкой на представителя управления здравоохранения Дахука.

«У одного из сотрудников медпункта на территории лагеря был обнаружен коронавирус, после чего было принято решение закрыть лагерь на карантин», ― цитирует портал представителя управления здравоохранения.

По его словам, на данный момент устанавливается круг лиц, с которыми контактировал заражённый, они проходят медицинские тесты по выявлению инфекции. Кроме этого, в случае усугубления эпидемиологической обстановки в лагере могут ввести дополнительные карантинные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ираке за прошедшие сутки выявили 2069 случаев заражения коронавирусом нового типа, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 43 262.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке за сутки выявили более 2 тыс. зараженных коронавирусом