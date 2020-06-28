Екатеринбург, , 20:41 — REGNUM В Свердловской области жители труднодоступных и отдалённых территорий активно голосуют по вопросу об изменении Конституции. Об этом сообщает облизбирком.

На утро 28 июня там проголосовал 2 321 человек или 47,52% от общего числа жителей. Например, 27 июня голосование прошло в трёх населённых пунктах. Там явка составила 49,9% или 230 человек.

28 июня голосование в таких местностях закончилось. Оно прошло в четырёх населённых пунктах. Как сообщало ИА REGNUM, голосование по Конституции началось по всей России 25 июня и закончится 1 июля.