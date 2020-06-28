Исламабад, , 20:26 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили 4072 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 202 955.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 4118 человек. За сутки умерли 83 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня в Национальной организации общественного здравоохранения сообщили, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на 10.

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