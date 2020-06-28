Афины , , 19:57 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на 10. Об этом сообщили 28 июня в Национальной организации общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 3376.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране никто не умер от COVID-19. Общее количество летальных исходов в Греции среди пациентов с COVID-19 составляет 191.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня минздрав Великобритании сообщил, что в стране за прошедшие сутки скончались 36 пациентов с COVID-19.

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