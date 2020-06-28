Луганск, , 20:02 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников парада Победы в Луганске. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики со ссылкой на заявление главного санитарного врача Дмитрия Докашенко.

«Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики проведено повторное тестирование участников парада. Случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено», ― отметил Докашенко.

Напомним, ранее власти ЛНР из-за эпидемии коронавируса приняли решение отложить военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одновременно с праздничными мероприятиями, прошедшими в Российской Федерации, военный парад в Луганске состоялся 24 июня.

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