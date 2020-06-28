Лондон, , 19:38 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки скончались 36 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает британский минздрав.

Таким образом, число жертв осложнений COVID-19 в Соединенном Королевстве с начала пандемии достигло 43 550. Статистика включат как умерших в медицинских учреждениях, так и вне их.

Также в Великобритании было подтверждено 311 151 случаев заражения новым коронавирусом. Только за последние сутки в стране выявили 901 случай заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня в пресс-службе молдавского минздрава сообщили, что в стране за минувшие сутки выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом.

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