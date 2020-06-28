Норильск, Красноярский край, , 19:18 — REGNUM В пресс-службе «Норникеля» заявили о нарушении правил эксплуатации хвостохранилища во время принятия решения об откачке отстойника на Талнахской обогатительной фабрике. Об этом 28 июня сообщается в заявлении ведомства.

«Руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», — отмечается в заявлении.

Руководство компании уже отстранило от работу лиц, виновных в данном нарушении. На данный момент вероятность утечки отходов производства отсутствует.

Напомним, ранее в оперативные службы региона поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости, обладающей химическим запахом, в тундру в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.