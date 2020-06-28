Мурманск, , 18:35 — REGNUM В Мурманской области задержали владельца турбазы — мужчина открыл стрельбу по полицейским. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

ЧП произошло на турбазе «Экостровская», расположенной у озера Имандра. Хозяин заведения открыл стрельбу из охотничьего карабина.

По версии следствия, вечером 27 июня между владельцем базы отдыха «Экостровская», мужчиной 1971 года рождения, и отдыхающими возник конфликт. После того, как хозяин заведения стал угрожать людям топором и пистолетом, постояльцы решили вызвать полицейских.

«По прибывшему на место происшествия наряду патрульно-постовой службы МО МВД России «Апатитский» мужчина открыл огонь из охотничьего карабина. Им произведено несколько выстрелов с расстояния 15−20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских. Телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил», — сообщили в ведомстве.

Стрелка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».