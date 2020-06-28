Белград, , 18:37 — REGNUM Более тысячи граждан Сербии собрались у памятника Газиместан недалеко от Приштины, где проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине исторического боя с турками-османами на Косовом поле. Об этом 28 июня сообщает сербское государственное информационное агентство «Танюг».

»Свыше тысячи сербов из разных частей страны собрались сегодня у Газиместана <…> Торжественную службу в память косовских героев отслужил епископ Рашско-Призренский Теодосий», ― сообщает агентство.

Также отмечается, что участники мероприятий не могли пройти на площадь перед памятником без защитных масок, а за порядком следили сотрудники косовоалбанской полиции.

Напомним, в Сербии основным праздником национальной доблести является 28 июня — известный более как Видовдан или день святого Вита. Так, в этот день в 1389 году сербское воинство во главе с князем Лазарем Хребеляновичем сошлось на Косовом поле в неравной битве с турецким войском султана Мурада. Несмотря на то, что турки почти в два раза превосходили сербов по численности, победа далась турецкому воинству совсем не легко. Сербы проявили на Косовом поле поразительную отвагу и смелость. Косовская битва воспринимается сербами, прежде всего, как жертва, которую сербский народ принес ради своего будущего и ради спасения других стран от турецкого нашествия.

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