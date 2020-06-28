Ханты-Мансийск, , 17:56 — REGNUM В Югре действующий с марта режим безопасного поведения продлён до 5 июля. Постановление подписала губернатор Наталья Комарова, сообщает Департамент общественных и внешних связей региона.

Также в документе говорится о продлении приостановления оказания стоматологических услуг, за исключением неотложной или экстренной помощи. Кроме того, пока не могут работать детские игровые комнаты, сауны, СПА-салоны, солярии, массажные салоны, организации общепита, кроме выноса еды или на заказ, кальянные, досуговые и развлекательные заведения, а также розничные магазины кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости и средствами связи. Разрешена работа аптек.

Также приостановлено размещение постояльцев в домах отдыха, пансионатах, гостиницах, круглогодичных детских лагерях и санаторно-курортных организациях.