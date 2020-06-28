Архангельск, , 17:56 — REGNUM В Архангельской области подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, за два дня в голосовании приняли участие 10,07% избирателей.

Наиболее активно голосуют жители Вилегодского, Виноградовского, Ленского районов. Традиционно самая высокая активность у граждан проживающих в городе Мирный. Наименее активно голосуют жители Вельского района и Коряжмы.

Напомним, что процедура голосования до дня голосования продлится до 1 июля 2020 года.