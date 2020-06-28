Кишинёв, , 17:49 — REGNUM 170 новых случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом сообщили 28 июня в пресс-службе молдавского минздрава.

По данным министерства, общее количество выявленных инфицированных коронавирусом в стране достигло 16 250, а число летальных исходов — 530.

Общее число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 достигло 9081.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня в министерстве здравоохранения Сербии сообщили, что в стране за минувшие сутки было выявлено 254 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три пациента.

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