Баку, , 17:51 — REGNUM В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 534 и достигло 16 424. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.

«На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 16 424 факта заражения коронавирусной инфекцией, 9026 человек вылечились, 198 скончались, 7200 продолжают лечение в больницах особого режима», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в стране выздоровели 307 пациентов, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались пять человек. По данным оперштаба, с начала эпидемии проведено 468 967 медицинских тестов на выявление коронавируса.

Напомним, 27 июня в оперштабе по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщали о 521 новом случае инфицирования за сутки и о шести умерших пациентах.

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