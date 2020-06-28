Бухарест, , 17:26 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 291 и составило 26 313. Об этом 28 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 26 313 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов в стране от COVID-19 достигло 1612. Кроме этого, сообщается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились более 18,8 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня в заявлении министерства здравоохранения Филиппин сообщалось, что в стране за сутки выявили 653 случая заражения коронавирусом.

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