Москва, , 17:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планировал участия в церемонии запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту, которое состоится 30 июня. Об этом 28 июня сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет», — отметил представитель президента в комментарии агентству.

В этот день Путин должен принять участие в открытии Ржевского мемориального комплекса, установленного в память об одноименной битве в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, 30 июня по Крымскому мосту пройдут два грузовых железнодорожных состава, которые поставят горючее и удобрения в Крым и Краснодарский край.