Калуга, , 17:17 — REGNUM Более 200 граждан Российской Федерации вернулись на родину вывозными авиарейсами из Еравана в Воронеж и Калугу. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.

В российском посольстве подчеркнули, что вопрос об организации вывозных рейсов стал прорабатываться после того, как стало известно о готовящихся вывозных рейсах с гражданами Армении по маршрутам «Ереван ― Калуга ― Ереван» и «Ереван ― Воронеж ― Ереван». После необходимых процедур по согласованию с российскими региональными властями, министерствами и оперативным штабом при правительстве России было принято решение об осуществлении данных перевозок.

«В итоге мы рады сообщить, что 28 июня авиарейсами «Ереван ― Калуга» и «Ереван ― Воронеж» домой смог вернуться еще 201 россиянин», ― говорится в заявлении.

Отмечается, что авиаперевозка граждан проходила с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 160 граждан России вылетели вывозным авиарейсом из аэропорта в испанской Барселоне в Москву.

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