Гонконг, Китай, , 16:59 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга арестовали 53 человек, участвовавших в акции протеста против закона о национальной безопасности. Об этом 28 июня сообщается в заявлении силовых органов.

«Полиция арестовала 53 человека, среди них 41 мужчина и 12 женщин», — говорится в заявлении.

Задержанные обвиняются в незаконных собраниях. Аресты были произведены после неоднократных предупреждений со стороны силовых ведомств.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Манифестанты выходят на улицы, выступая против правительства региона, принимающего законы, направленные на умаление автономных прав провинции по отношению к континентальному Китаю.