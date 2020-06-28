Москва, , 16:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин объяснил мировому сообществу, как нужно бороться с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 28 июня он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

"Для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не обвинять друг друга. Это покушение с абсолютно негодными средствами», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что вместо того, чтобы искать причины появления коронавируса, нужно сосредоточиться на борьбе с ним.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 10 млн человек.