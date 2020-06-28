Манила, , 16:49 — REGNUM На Филиппинах за сутки выявили 653 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 35 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1244 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что на территории США за минувшие сутки было выявлено более 42,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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